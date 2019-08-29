Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda bütün sınır boylarında hazırız. Bütün personel, zırhlı taşıyıcılarımız hepsi sınırda. Yani her an her şeyi yapabilecek durumdayız." dedi. Erdoğan, Emine Bulut cinayetinin ardından idamdan yana tavrını bir kez daha ortaya koyarak ''Benim gönlüm idamdan yana, parlamentodan çıksın ben onaylarım" dedi. Türk Hava Kurumu ile ilgili de dikkat çeken açıklamalar yapan Erdoğan, ''Bu kurum ile bir yere varamayız, kısa sürede masaya yatıracağız" ifadesini kullandı. Erdoğan, Suriye ve güvenli bölge konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.
Son dakika: Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı! Erdoğan'dan İdlib'deki saldırılara ilişkin açıklama29.08.2019 01:37
- Son dakika: Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı! Erdoğan'dan İdlib'deki saldırılara ilişkin açıklama
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