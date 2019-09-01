Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan: Fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz

Son dakika: Başkan Erdoğan: Fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz

01.09.2019 21:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da AK Parti İl Başkanlığı toplantısında konuştu. "18 yıllık yolculukta nefesi kesilenler, hırslarının ve kibirlerinin kurbanı olanlar çıktı." diyen Erdoğan, "Fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez." ifadesini kullandı.


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