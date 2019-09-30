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Son dakika: Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2019-2020 Sezonu Açılış Konseri'ne katıldı

30.09.2019 21:16

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2019-2020 Konser Sezonunu Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Güher Pekinel ve Süher Pekinel’in verdiği özel bir konser ile açtı. Açılış konserine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’da katıldı.


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