Son dakika: Başkan Erdoğan, Çengelköy’de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti 02.11.2019 14:16

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, İstanbul Çengelköy’de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar kendileriyle sohbet eden Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundular. Bir vatandaşın Erdoğan'ı uğurlarken "Allah'a emanet ol Reis'im" demesi dikkatlerden kaçmadı.