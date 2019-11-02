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Son dakika: Başkan Erdoğan, Çengelköy’de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

02.11.2019 14:16

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, İstanbul Çengelköy’de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar kendileriyle sohbet eden Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundular. Bir vatandaşın Erdoğan'ı uğurlarken "Allah'a emanet ol Reis'im" demesi dikkatlerden kaçmadı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne giden Erdoğan yolda makam aracını durdurdu. Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ayrıldı.

"ALLAH'A EMANET OL REİS"
Bir vatandaşın Başkan Erdoğan'ı uğurlarken "Allah'a emanet ol Reis'im" şeklinde seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.
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