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Son dakika: Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

01.11.2019 12:25

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, saat 10.45'te başladı.

Görüşme basına kapalı devam ediyor.

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