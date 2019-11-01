Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, saat 10.45'te başladı.
Görüşme basına kapalı devam ediyor.
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