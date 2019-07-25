Son dakika: Başkan Erdoğan AYM Yüce Divan Salonu'nda

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katılmak için AYM Yüce Divan Salonu'na geldi.
Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katılmak için AYM Yüce Divan Salonu'na geldi.
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