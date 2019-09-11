Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü (Video) 11.09.2019 17:19

Son dakika... Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan-Merkel görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.