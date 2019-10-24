Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez canlı yayında soruları yanıtlıyor. Başkan Erdoğan, kırmızı bültenle aranan terörist Mazlum'un ABD'den iadesini isteyeceklerini söyledi. Erdoğan, "Biz Kürtlere düşman değiliz. Kürtler bizim burada kardeşlerimiz. Bizim onlarla alıp veremediğimiz yok. Bizim derdimiz teröristlerdir" diye konuştu. Erdoğan, "Tüm İslam dünyasına sesleniyorum; Tayyip Erdoğan ve bizim siyasi hareketimiz ne bölgesel milliyetçilik ne kavmiyetçilik yapar." ifadesini kullandı. Erdoğan adım adım Barış Pınarı Harekatı'nı da anlattı. Başkan Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsızdır derken, milletime hesabı Merkez Bankası mı ödeyecek, sandığa Merkez Bankası'nın başkanı mı gidiyor? Hesabı biz veriyoruz." dedi.
Son dakika: Başkan Erdoğan adım adım Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı24.10.2019 22:23
- Son dakika: Başkan Erdoğan adım adım Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı
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