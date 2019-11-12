Son dakika: Başkan Erdoğan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar 12.11.2019 11:09

ABD ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mutabakat tam yerine getirilmedi, ABD'de güvenli bölge için raporları görüşeceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "DEAŞ'lıların iadesi ile ciddi telaş süreci başladı. Almışlar almamışlar bizi ilgilendirmez, göndereceğiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareket etti.. Erdoğan, Washington seyahati öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu ziyareti sancılı bir dönemde icra ediyoruz. Tüm konuları ayrıntılı bir şekilde görüşeceğimize inanıyorum. Güvenlik konuları, askeri ve savunma sanayi işbirliği konularını ele alma fırsatımız olacak. Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini koymuştur. Atılacak adımları görüşme imkanı bulacağız.

'TÜMÜ HESAP VERENE KADAR PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır. Demokrasimize saldıran, 251 insanımızı şehit eden, 2 bin 193 evladımızı gazi olarak yaşam sürdürdüğümüz kardeşlerimizin durumu da beklentilerimizi ortaya koymuştur. Pensilvanya'daki terörist başının iadesi için adımlar attık. Tüm darbeciler hesap verene kadar peşini bırakmamakta kararlıyız.

"DEAŞ'LILARIN İADESİ İLE CİDDİ TELAŞ SÜRECİ BAŞLADI"

İkili ilişkilerimiz yanı sıra Suriye meselesini konuşacağız. DEAŞ ve PYG/PKK terör örgütlerine karşı işbirliği üzerinde duracağız. DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık, buralarda da bir telaş, tutuşma süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra da onlar düşünsün. 9 Elim tarihinde başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son bilgileri konuşma fırsatı bulacağız.

'NASIL BİR KATİL OLDUĞUNU BELGELERİYLE TAKDİM EDECEĞİZ'

PKK/YPG terör örgütüne DEAŞ terör örgütü gibi yaklaşmalarını söyleyeceğiz. Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir katil, terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle takdim edeceğiz. Bu harekatla ilgili vardığımız mutabakatın tam olarak yerine getirilmediğini kendilerine ifade edeceğiz. Suriye'deki durumu içinde plan, proje ve çalışmalarımızı gösteriyoruz ve güvenli bölge ile alakalı bölgenin geldiği noktayı ifade ediyoruz. Özellikle Irak sınırıyla Cerablus'a kadar olan sınırımız bu güvenli bölge tablosu içinde yerini alıyor.

Bir diğer konu, Maryland eyaletinde diyanet merkezini de ziyaret edeceğiz. Bu merkez camisiyle, kütüphanesiyle, derslikleri ve diğer müştemilatıyla ülkemizin ABD'deki gurur kaynaklarından biridir. Merkezimi ABD'li müslümanların buluştuğu master, lisans eğitimi yapan gençlerin kaldığı bir merkez. Burada vatandaşlarımız, soydaşlarımız ve ABD'li müslüman kardeşlerimizle bir araya geleceğiz.

'ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen, ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz. Şimdiye kadar pek çok konuda ciddi mesafe aldık. Bu ziyaretimizde önce dar kapsamlı bir görüşmemiz olacak, ardından heyetler arası görüşme yapacağız. Sonra birlikte geniş kapsamlı bir basın toplantısı olacak. Bununla birlikte diğer programlarımız icra edeceğiz.

Terörle mücadele önemli bir konudur. Ziyaretimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE

Şu an itibariyle terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil.



Sivillere yönelik terör eylemleri ortada. Terör örgütleri ne yazık ki Münbiç'te de var kısmen Tel Abyad'da da rastlıyoruz.



Buradan ne Rusya ne ABD terör örgütlerini verdikleri günlerde temizleyebilmiş değiliz. Bunları Trump'la konuşacağız. Döndükten sonra Putin'le telefon görüşmesi yapacağız.