Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

14 Ocak 2019, Pazartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları