Son dakika... Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın 19.04.2019 09:19

Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İsteks Dokumacılar Sanayi Sitesi'nde, plastik madde imalatı yapan iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan iş yerine de sıçradı. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. İş yerlerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.