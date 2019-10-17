Son dakika: Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı

Son dakika haberine göre İstanbul Başakşehir'de işçi servisinin duvara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kaza saat 08.15'te meydana geldi. İşçi servisi henüz bilinmeyen nedenle duvara çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaralı halde bekleyen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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