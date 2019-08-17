Haberler Web TV Son dakika: Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp

Son dakika: Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp

17.08.2019 23:13

Bartın'da kontrolden çıkan araç baraja uçtu; 5 kişi baraj sularına kapıldı. Sulara kapılan bir kişi kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kayıp 4 kişi için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.


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