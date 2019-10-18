Haberler Web TV Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda yeni gelişme! PÖH'ler sıcak takip için sınıra gönderildi |Video

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda yeni gelişme! PÖH'ler sıcak takip için sınıra gönderildi |Video

18.10.2019 14:20

Son dakika haberine göre Giresun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere yola çıktı.


Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı.

DUALARLA GİTTİLER
Özel Harekat Şube Müdürlüğünde uğurlama öncesinde kurban kesildi, İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından güvenlik güçleri için dualar edildi.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, özel harekat polislerine yönelik bir konuşma yaptı.

Daha sonra Barış Pınarı Harekatı'na katılacak özel harekat polisleri, görev arkadaşları ve aileleriyle vedalaştı.

Bazı polisler, küçük yaştaki çocuklarını kucağına alarak fotoğraf çektirdi.

Özel harekat polisleri, otobüsle Kilis'e gitmek üzere yola çıktı.

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