Haberler Web TV Son dakika: Baltalı sürücü gözaltına alındı

Son dakika: Baltalı sürücü gözaltına alındı

10.05.2019 09:44

TEM Otoyolu'nda, otomobilinin camından çıkardığı baltayla yanında seyreden kamyon sürücüsünü tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada yayınlanan zanlı yakalandı.


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