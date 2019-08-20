Son dakika: Balıkesir'de üvey torun dehşeti! Ninesini boğazından bıçakladı, dedesini yaraladı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir kişi, ninesini boğazından bıçaklayarak öldürürken, dedesini de ağır yaraladı. F.S. (32) isimli şahıs Gönen Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
Son dakika: Balıkesir'de üvey torun dehşeti! Ninesini boğazından bıçakladı, dedesini yaraladı20.08.2019 21:15
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