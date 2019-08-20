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Son dakika: Balıkesir'de üvey torun dehşeti! Ninesini boğazından bıçakladı, dedesini yaraladı

20.08.2019 21:15

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir kişi, ninesini boğazından bıçaklayarak öldürürken, dedesini de ağır yaraladı. F.S. (32) isimli şahıs Gönen Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.


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