Son dakika: Balıkesir'de otobüs yangını: 2'si çocuk 5 kişi öldü 02.08.2019 14:48

Son dakika... Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünde yangın çıktı. TRT Haber'in haberine göre, yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün içinde insanların olduğu bilgisi verildi. Otobüs yangınına, polis ekipleri, 112 ambulansları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



TRT Haber'in haberine göre, yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.