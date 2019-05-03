Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Teknedeki 3'ü çocuk 9 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 3'ü çocuk 7 kişi aranıyor.
Son dakika: Balıkesir'de kaçak göçmen faciası: 9 ölü03.05.2019 16:27
- Müge Anlı canlı yayında Konya'daki cinayetle ilgili Büşra Büyükşen hakkında şok iddia! 3 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle
- Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı
- Başkan Erdoğan: Terörün belini çok kısa zamanda kıracağız
- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları mercek altında
- Başkan Erdoğan: İhracatımız 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı
- Kocaeli merkezli 9 ilde eş zamanlı harekete geçildi!
- Son dakika: Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında 150 kişi hakkında müebbet istemi
- Anayasa Mahkemesi Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın hak ihlali başvurusunu reddetti
- Son dakika: Balıkesir'de kaçak göçmen faciası: 9 ölü
- Büyük Çamlıca Camisi resmen açıldı! İşte ilk görüntüler
- Büyük Çamlıca Camii resmen açıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'nin açılışında konuştu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.