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Son dakika... Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi

01.04.2019 17:02

İstanbul Bakırköy sahil yolunda tren üst geçidine çarpan TIR devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


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