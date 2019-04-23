Haberler Web TV Son dakika: Bakırköy'de köprüye sıkışan TIR devrildi

Son dakika: Bakırköy'de köprüye sıkışan TIR devrildi

23.04.2019 15:32

İstanbul Bakırköy'de köprü altına sıkışan TIR'ın devrilmesi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.


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