Son dakika: Bakanlık'tan S-400 açıklaması: Eğitimler başladı!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla S-400 eğitimlerinin başladığı bildirildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya'nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı" denildi.
S-400 eğitiminin Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla Rusya'da başladığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'nın Gatchina kentinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladı." ifadelerine yer verildi.
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