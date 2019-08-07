Haberler Web TV Son dakika: Bakanlık açıkladı: İşte Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Son dakika: Bakanlık açıkladı: İşte Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı

07.08.2019 13:23

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.



TOPLAM 80 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları