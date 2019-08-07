Haberler Web TV Son dakika: Bakanlık açıkladı: Gri listede yer alan terörist Sezer Işık etkisiz hale getirildi

Son dakika: Bakanlık açıkladı: Gri listede yer alan terörist Sezer Işık etkisiz hale getirildi

07.08.2019 16:13

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 20 Temmuz'da Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin 300 bin TL ödülle aranan gri kategorideki 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğu belirtildi.


Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin gri listede yer alan Sezer Işık olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz'daki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Kawa" kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edildi.

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