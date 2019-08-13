Haberler Web TV Son dakika: Bakanlık açıkladı! Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi (Video)

Son dakika: Bakanlık açıkladı! Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi (Video)

13.08.2019 11:20

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erzincan'ın Kemah ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı'nca Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzincan-Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan Kemah kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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