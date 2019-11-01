Son dakika: Bakan Kurum'dan İBB'ye "Boğaziçi'nde imar yetkisi" cevabı 01.11.2019 17:46

Son dakika haberi... Boğaz ve çevresiyle ilgili yetkilerin "İBB ve dört ilçe belediyesinden alınarak Cumhurbaşkanlığı'na devredileceği" iddia edilmiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hukuki yollara başvuracaklarını söylemişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, söz konusu iddialara ilişkin "Boğazımızı imara açma veya İBB'nin olmayan yetkilerini alma durumu söz konusu değildir." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamasından notlar;

* 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte şu an geri dönüşüm oranımız yüzde 13. Yüzde 35 seviyesine geçecek adımları kararlı bir şekilde atmaya gayret gösteriyoruz.

* Kanun yapma yetkisi meclistedir. Değerle alakalı problem, ada bazında çalışmalar, kaçak yapılaşmayla ilgili tapuya şerh koyulması... Düzenleme yapılınca yürürlüğe girilince kaçak yapıların satılamayacağına ilişkin şerh getirilecek. Aynı Kapadokya'da Bodrum'da yaptığımız gibi.

* Boğaziçi Kanunu ile ilgili çalışma söz konusu. Meclisimiz bu çalışmayı yürütüyor. Sahada belediyelerimizden gelen talepler doğrultusunda önlemlerimiz oldu. Boğaziçi'nde imar yapma yetkisi İBB'de değildir. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün teklifi ve Bakanlığımızın uygun görüşü ile Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu'ndadır. Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Boğazımıza nazır 4 belediyemizde çok daha iyi noktalara çekecek çalışmaya ilişkin belediyelerimizin de içinde olduğu çalışma söz konusudur.

* Anadolu ve Avrupa Yakası komisyonları olarak hangi meslektaşlarımız çalışıyorsa, içinde olduğu, vatandaşlarımızın taleplerini gerçekleştirdiğimiz noktaya getirmek istiyoruz. İBB'den yetki almak söz konusu değildir, yetki İBB'de değildir. Burada tarihi yapıları korumak amacımız. Öneri ya da kanun şu an için yok. Kimsenin elinden olmayan yetkisini almak söz konusu değildir.