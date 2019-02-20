Son dakika: Bakan Kurum kentsel dönüşüm rakamlarını açıkladı 20.02.2019 14:03

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Kentsel Dönüşüm Seferberliği kapsamında bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünün sağladığını belirterek, "Hedefimiz, 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak." dedi.