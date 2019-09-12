Son dakika! Bakan Kurum açıkladı! Kentsel Dönüşüm Anayasası geliyor 12.09.2019 12:28

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 temel ilke, 4 ana başlık ve 8 maddeden oluşan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladı. Bakan Kurum, 3 temel ilke ve 4 ana başlıkta kentsel dönüşüm anayasasının oluşturulacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012 yılında başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Kurum, kentsel dönüşümün yeni yol haritası olan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"Bu bir dönüşüm seferberliğidir. 82 milyon vatandaşımız hep birlikte gerçekleştireceğiz. Topyekûn hareketi gerektiren bir eylem, dönüşüm seferberliğidir. Dün sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Belediye başkanlarımızın bizden taleplerini not ettik. Tüm projelere tüm belediyelerimize her zaman destek olacağız, projelerimizin yanında olacağız."

'35 MİLYON VATANDAŞA ULAŞILACAK'

"Bundan sonraki süreçte de atacağımız adımlar çok önem arz ediyor. 2012 yılından bugüne kadar ne yaptık? 53 farklı ilimizde ilan ettiğimiz 281 çalışma alanımızda çalışma başlattık. Bugüne kadar 1 milyon 166 bin bağımsız birimin dönüşümünü başlatmış olduk. Bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı yapım aşamasında...Önceliğimizi yerinde dönüşüme verdik"

"Tam 22 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı binalarda oturmasını sağlamış olduk. Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 45'ine, 35 milyona ulaşmış olacağız. Nüfusun yüzde 45'ini deprem riskinden kurtaracak önemli bir adımı da yapı denetim düzenlemesiyle yapmış olduk."

"Bundan sonraki süreçte, kentsel dönüşümle alakalı öncelikle eylem planımızı hazırlarken 61 ili ziyaret ettik. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı belirlediğimiz 3 ilke üzerine inşa ettik. Birincisi yerinde dönüşüm. İkincisi ise gönüllü dönüşüm. Vatandaşın rızası olmayan kentsel dönüşüm projesini yapmayacağız. Üçüncüsü hızlı dönüşüm. Hızlı dönüşümde vatandaşlarımızın en az şekilde mağduriyetini sağlamak.

"Saydığım 3 temel kriter içerisinde dönüşümü 4 ana başlıkta topladık. birincisi deprem riski altındaki yapıların ve alanların dönüşümü..."

'ANAYASASINI OLUŞTURACAĞIZ'

"Bir diğeri tarihi ve kültürel değerlerin korunması. Ve bu alanların yenilenerek restore edilerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak tarihi kent merkezi ve meydanların dönüşümü süreci...Son olarak şehrin içinde kalmış çöküntü haline gelmiş, hizmet veremeyen, ihtiyaçları karşılayamayan sanayi alanlarının dönüşümü...10 bin bağımsız bölüm için çalışmalarımızı başlattık."

"1.5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içerisinde tamamlayacağız. Bu kapsamda 8 maddelik eylem planı hazırladık. Birincisi kentsel dönüşüm strateji belgesi ile kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız..."

'KIYILARDA YAPILAŞMAYA MÜSAADE EDİLMEYECEK'

"Şehirler kültürel ve geleneksel dokusuna uygun imar edilecek. Risk beklentisi, halkın beklentisi ve çevresel etkileri göz önünde bulundurarak yapmak istiyoruz. İller Bankası, Emlak Katılım Bankası yerel idareler vatandaş ve yatırımcılarımızın sorumluluklarını içeren kentsel dönüşüm rehberini hazırladık."

"İstanbul'da tarihi Yarımada'da yenilenmeyi gerçekleştireceğiz. Bodrum'daki kaçak yapılara ilişkin tespitlerimiz yaptık. İlgililere bildirdik. Bu ay sonuna kadar süre verdik. Sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Gerçekleştirilmemesi durumunda bakanlık olarak fiilen yıkımı gerçekleştirmiş olacağız. Kaçak yapılaşmaya hiçbir şekilde göç yummayacağız"

'KREDİ FİNANSMANINDA YÜZDE 50'YE KADAR HİBE DESTEĞİ'

"Taşkın, heyelan ve sel riski taşıyan yapılar taşınacak. Kıyılarda yapılaşmaya müsaade edilmeyecek."

"Atacağımız her adımda yerinde hızlı ve gönüllü kentsel dönüşüm sürecini yönetiyor olacağız. 25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini şu an itibarıyla başlatmış oluyoruz."

"Altıncı maddemiz....Yeni hibe teşvik ve kredi imkanlarıyla kentsel dönüşümde finansman desteği sağlayacağız. İller Bankası bu anlamda gerek teknik gerekse kaynak desteğini daha da artıracak. Yeni dönemde İller Bankamız belediyelerimize 4 milyarlık kentsel dönüşüm kredi sağlayacak. Sadece 4 milyar kaynak aktarmayacağız yüzde 50'ye kadar da kredi finansmanında hibe desteği sağlayacağız."

"Yedinci madde ise dönüşüme tabi tutulacak alanlarda yapılacak imar planları ile mülkiyet problemleri ve imar planlarının bu alanların dönüşüm sürecini hızlandırmak. Sekizinci madde kapsamında ise imar barışından faydalanan vatandaşlarımızın yapılarını güçlendirebilmeleri için mevzuat çalışması yapılacak."