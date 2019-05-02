Haberler Web TV Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

02.05.2019 14:10

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın haziranda Avrupa'da olacağını, bundan bir ay sonra Türkiye'ye ziyaret düzenlemek istediğini söyledi. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada Trump ile görüşmede terör örgütü YPG'nin yanı sıra, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in iadesi ve Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri ve F-35 savaş uçakları dahil olmak üzere pek çok konunun görüşülebileceğini ifade etti.


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