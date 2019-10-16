Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalar 16.10.2019 15:33

Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Meclis'i bilgilendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir avuç terörist demografik mühendislik yaptı. PYD/YPG terör örgütü insanlığa karşı suç tanımında ne varsa hepsini hayata geçirdi. PKK ve türevlerini çok iyi tanıyoruz. Batı'nın ikircikli tavrını da çok iyi biliyoruz. Güvenli bölgenin oluşturulması konusunda ABD ile görüşmeler maalesef akim kaldı." dedi. Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin talihsiz tutumundan vazgeçmesini bekliyoruz. Hiçbir yaptırım ve tehdit kabul edilemez. Yaptırımlara gerekli cevabı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda konuşuyor. Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Meclis'i bilgilendirdi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Mücadelemizi adım adım sürdürdük. PYD/YPG terör örgütü müttefiklerinin desteğiyle giderek güçlenmekteydi. Burada çok açık ve net, bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Bugün en çok tepki gösteren ülkelere bakın başta Fransa olmak üzere, amaçları burada bir terör örgütü kurmak. Bunun için sahada ve komşu bölgelerde de çok ciddi çalışmalar yaptı. Dolayısıyla bu kadar bize saldırmalarının sebebi de bu oyunu bozmamızla beraber yaşadıkları hayal kırıklığıdır, onun neticesidir.

İNSANLIĞA KARŞI SUÇ TANIMINDA NE VARSA HEPSİNİ HAYATA GEÇİRDİ

YPG tünelleriyle teröristler topraklarımıza sızdı. Yüzlerce DEAŞ'lı tahliye edildi, otobüsleri YPG sağladı. YPG, bize saldırması için DEAŞ üyelerini serbest bıraktı. DEAŞ'a bize saldırması için para verdiler. Onlarca Arap köyü tarihsel dokusunu, demografik yapısını kaybetti. Bir avuç terörist demografik mühendislik yaptı. PYD/YPG terör örgütü insanlığa karşı suç tanımında ne varsa hepsini hayata geçirdi. PKK ve türevlerini çok iyi tanıyoruz. Batı'nın ikircikli tavrını da çok iyi biliyoruz. Güvenli bölgenin oluşturulması konusunda ABD ile görüşmeler maalesef akim kaldı.

TÜRKİYE'NİN DEMOGRAFİ DEĞİŞTİRME AMACI YOKTUR

Harekatla ilgili Astana garantörlerine, BM'ye, Suriye'nin İstanbul'daki konsolosluğuna bilgi verdik. Barış Pınarı Harekatı'nın amacı bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamaktır. Adana Mutabakatı, terörün her türlüsüyle mücadele için hukuki temel sağlamaktadır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlıyız. Sadece terör unsurları hedef alınıyor. Terör örgütü sivillere saldırıyor. Türkiye'nin demografi değiştirme amacı yoktur. Terör örgütü 700'den fazla havan saldırısı düzenledi, 20'den fazla sivil şehit oldu. Harekatımız PYD/YPG tarafından yerlerinden edilenlerin dönmesinin önünü açacaktır. DEAŞ tutuklularının durumu önem taşımaktadır.

YAPTIRIMLARA GEREKLİ CEVABI VERECEĞİZ

ABD ile ilişkilerde kritik bir aşamaya geldik. Trump'ın iç siyasi baskıyla ülkemize karşı bazı adımlar attığını görüyoruz. ABD'nin talihsiz tutumundan vazgeçmesini bekliyoruz. Hiçbir yaptırım ve tehdit kabul edilemez. Yaptırımlara gerekli cevabı vereceğiz.