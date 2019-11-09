Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: Çifte standart var, iki yüzlülük yapılıyor! 09.11.2019 17:27

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında, EİT Genel Sekreteri ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen skandal Ermeni tasarısı için, "Çifte standart var, iki yüzlülük yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı ile büyük oyunu bozduk. Rahatsızlık bundan. Yaptırımlarla bir yere varamazlar. Soykırım varsa Hocalı'da Ermeniler yaptı." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında, EİT Genel Sekreteri ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

ABD'NİN SURİYE'DEKİ TAVRI

Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı yoktur. buraya 10 binlerce km öteden gelip de bu ülkenin petrol rezervlerini biz değerlendireceğiz demek uluslararası hukuka karşıdır. Buralar Suriye halkınındır.

ABD'NİN SKANDAL 1915 TASARISI

Çifte standart var, iki yüzlülük yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı ile büyük oyunu bozduk. Rahatsızlık bundan. Yaptırımlarla bir yere varamazlar. Soykırım varsa Hocalı'da Ermeniler yaptı. YPG/PKK Suriye'de etnik temizlik yaptı, buna neden göz yumdunuz?