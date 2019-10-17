Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü 17.10.2019 13:45

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Toplantı 45 dakika sürdü.