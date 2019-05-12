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Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

12.05.2019 12:40

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında ekonomiye ilişkin soruları yanıtladı. "Cari açıkta sıfıra doğru yaklaştığımız bir sürece doğru ilerliyoruz." diyen Albayrak, "Türkiye ekonomisi emin adımlarla hedefine ilerliyor. Önümüzdeki ay enflasyonda daha keskin düşüşler yaşayacağız" açıklamasında bulundu. En yoğun mücadeleyi döviz karşı verdiklerini belirten Bakan Albayrak, "Döviz eskine göre vatandaşı daha az etkiliyor." dedi.


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