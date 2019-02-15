Haberler Web TV Son Dakika: Bakan Berat Albayrak'tan flaş faiz açıklaması

Son Dakika: Bakan Berat Albayrak'tan flaş faiz açıklaması

15.02.2019 17:47

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'deki ekonomi toplantısında yaptığı açıklamada, "Faizler daha düşecek mi, daha yeni başladı. İyi, çok iyi ama yeterli değil. İş dünyası için faizlerin daha çok düşmesi lazım. Türkiye ekonomisi her türlü iç ve dış şoka rağmen dayanıklılığını korumaya devam ediyor." dedi


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları