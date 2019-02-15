Son Dakika: Bakan Berat Albayrak'tan flaş faiz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'deki ekonomi toplantısında yaptığı açıklamada, "Faizler daha düşecek mi, daha yeni başladı. İyi, çok iyi ama yeterli değil. İş dünyası için faizlerin daha çok düşmesi lazım. Türkiye ekonomisi her türlü iç ve dış şoka rağmen dayanıklılığını korumaya devam ediyor." dedi
Son Dakika: Bakan Berat Albayrak'tan flaş faiz açıklaması15.02.2019 17:47
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