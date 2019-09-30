Son dakika: Bakan Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı! İşte ekonomide yeni yol haritası (Video) 30.09.2019 11:48

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yeni yol haritasının çizileceği Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Albayrak'ın açıkladığı program ile birlikte 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş oldu. Albayrak enflasyon hedefinin 2022 yılında yüzde 4,9 olduğunu açıklarken, bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefinin de, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 olduğunu duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yeni yol haritasının çizileceği Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Albayrak'ın açıkladığı program ile birlikte 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş oldu.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar

ülkemizin potansiyeline ve altyapısına her zaman güvendik. Her kesimi fikrini almaya uğraştık. Dengelenme hedefimizi başarıyla uyguladık.

Büyük bir badirenin etkilerini 1 yıllık bir sürede geride bıraktık. Bu yılki programın ana temasına 'Değişim Başlıyor' dedik. Yıl sonunu pozitif bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.

EKONOMİDE TEMEL MÜCADELE ALANIMIZIN BAŞINDA ENFLASYON GELECEK

Örnek gösterilecek bir dengelenme süreci yaşadık, ÜFE ve TÜFE'de beklentilerin ötesinde bir performans ortaya koyduk. Kurda, faizlerde 10 yıllık borçlanma oranlarında Türkiye en iyi ülke performansını gösterdi. Yıllık bazda cari fazlada rekor kırdık. Önümüzde yeni bir dönem başlıyor. Ekonomide temel mücadele alanımızın başında enflasyon gelecek.

ENFLASYON HEDEFLERİMİZ...

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu.

YILI CARİ FAZLA İLE KAPATACAĞIZ

Cari denge en öncelikli meselemiz olmaya devam edecek. Yılı cari açık değil, cari fazla vererek kapatacağız. Cari açığın milli gelire oranında hedef 2021 yılı için %0,8, 2022'de ise bunu %0'a indirmek için çalışacağız.

HAL VE PERAKENDE YASASINI EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Hal ve perakende yasasını en kısa sürede hayata geçireceğiz. Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında; gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları ve fiyatlardaki dalgalanmayı önlemek için sera yatırımları yapacağız.

BÜTÇE AÇIĞININ GSYH'E ORANI HEDEFİ...

Yeni Ekonomi Programı'nda bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 oldu.

BÜYÜME HEDEFLERİ...

Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olarak belirlendi.

Bu yıl bütçe dengesinde program hedefinin üzerinde kaldık. 2020 yılına yüzde 5'lik bir büyümeyle başlayacağız. İşsizlik oranını kademeli olarak gerilemesi sağlanacak. Cari açığın düşmesine katkı veren projeleri öncelikli teşvik edeceğiz. Girimcilik programıyla işsizlikle mücadele edilecek. Tarımın desteklenmesiyle de işsizlik mücadele edilecek.

OVP RESMİ GAZETEDE YAYIMLANACAK

YEP ile 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak. YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.

İLK YEP 20 EYLÜL 2018'DE AÇIKLANMIŞTI

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından 20 Eylül 2018'de "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla Yeni Ekonomi Programı (2019-2021) hazırlanmış, ekonomide dengelenme süreci vurgusu yapılmış ve yapısal reform adımları atılmıştı. Programda büyüme hedefleri 2019 için yüzde 2.3, 2020 yılı için yüzde 3.5 ve 2021 yılı için yüzde 5 olarak belirlenmişti. Enflasyon hedefleri ise 2019 için yüzde 15.9, 2020 yılı için yüzde 9.8, 2021 yılı için yüzde 6 olmuştu. Bütçe açığının GSYH'ye oranının 2019 yılı için yüzde 1.8, 2020 yılı için yüzde 1.9, 2021 yılı için yüzde 1.7 olması hedeflenmişti. İşsizlik oranı hedefleri de 2019 için yüzde 12.1, 2020 yılı için yüzde 11.9 ve 2021 yılı için yüzde 10.8 şeklinde sıralanmıştı.