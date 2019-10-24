Son dakika: Bakan Berat Albayrak: Türkiye 10 basamak birden yükseldi 24.10.2019 10:00

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye'nin 10 basamak birden yükseldiğini duyurdu. Albayrak açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.