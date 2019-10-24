Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye'nin 10 basamak birden yükseldiğini duyurdu. Albayrak açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin, Dünya Bankasının hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 43. sıradan 33. sıraya yükseldiğini belirterek, "Reformlarımızı sürdüreceğiz. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye'nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız." ifadesini kullandı.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Dünya Bankasının hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) geçen yıl sağlanan 17 basamaklık yükselişle 60. sıradan 43'üncü sıraya çıktığını anımsattı.
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