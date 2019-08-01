Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş faiz indirimi açıklaması 01.08.2019 16:43

Bakan Albayrak: Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.