Haberler Web TV Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş faiz indirimi açıklaması

Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş faiz indirimi açıklaması

01.08.2019 16:43

Bakan Albayrak: Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.


Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından kamu bankalarının faiz indirimine yönelik bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında "Bakan Albayrak: Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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