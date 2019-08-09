Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş cari denge açıklaması 09.08.2019 12:46

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari denge rakamları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik." dedi.

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, cari denge rakamları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Albayrak cari fazla verilmesi ile ilgili olarak, "Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

"Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik.





Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız."