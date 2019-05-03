Haberler Web TV Son dakika: Bakan Albayrak'tan eflasyon açıklaması

Son dakika: Bakan Albayrak'tan eflasyon açıklaması

03.05.2019 13:29

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor' dedi.


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