Haberler Web TV Son dakika: Bakan Albayrak'tan altın tahvili açıklaması: Tarihi bir rekora ulaştık

Son dakika: Bakan Albayrak'tan altın tahvili açıklaması: Tarihi bir rekora ulaştık

05.11.2019 11:04

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hazine olarak gerçekleştirdiğimiz altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. İhraçlarla, hem dış finansman ihtiyacını hem de finansmandaki faiz yükünü azalttık.


Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması, düşük faizli ve yerli kaynağa dayalı finansman imkanı sağlanması amacıyla başlatılan uygulama kapsamında 82,3 ton altın karşılığı tahvil ve altına dayalı kira sertifikası ihracıyla rekor kırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Hazine olarak gerçekleştirdiğimiz altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. İhraçlarla, hem dış finansman ihtiyacını hem de finansmandaki faiz yükünü azalttık." ifadelerini kullandı.

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