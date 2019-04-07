Haberler Web TV Son dakika: Bakan Albayrak reform paketini 10 Nisan'da açıklayacak

Son dakika: Bakan Albayrak reform paketini 10 Nisan'da açıklayacak

07.04.2019 13:08

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketini kamuoyuna duyuracak.


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