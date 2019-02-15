Merkezi yönetim bütçesi, ocakta 5.1 milyar TL fazla verdi, faiz dışı fazla ise 12.4 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı
Son dakika: Bakan Albayrak: Bütçe ocakta 5.1 milyar TL fazla verdi15.02.2019 12:18
- Son dakika: Bakan Albayrak: Bütçe ocakta 5.1 milyar TL fazla verdi
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