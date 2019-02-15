Son dakika: Bakan Albayrak: Bütçe ocakta 5.1 milyar TL fazla verdi 15.02.2019 12:18

Merkezi yönetim bütçesi, ocakta 5.1 milyar TL fazla verdi, faiz dışı fazla ise 12.4 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı