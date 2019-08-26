Son dakika: Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması! "Yarından itibaren başlıyor"

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan alınan S-400'lerin teslimatı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Akar, "İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan alınan S-400'lerin teslimatı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Akar, "İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak." dedi.
Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili de açıklama yapan Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.
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