Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı konusunda açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge istediğimiz gibi gitmiyor. Harekat için hazırız bu işin şakası yok" dedi.
Son dakika: Bakan Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı: Harekat için hazırız (Video)01.10.2019 20:41
- Son dakika: Bakan Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı: Harekat için hazırız (Video)
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