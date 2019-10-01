Son dakika: Bakan Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı: Harekat için hazırız (Video) 01.10.2019 20:41

Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı konusunda açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge istediğimiz gibi gitmiyor. Harekat için hazırız bu işin şakası yok" dedi.