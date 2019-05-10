Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında 10.05.2019 14:35

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.