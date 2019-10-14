Haberler Web TV Son dakika: Bakan Akar Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir telefon görüştü

Son dakika: Bakan Akar Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir telefon görüştü

14.10.2019 20:36

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu, başta Suriye olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP ile görüşme sonrası " TSK mensuplarının faaliyeti yüksek moralle devam ediyor." ifadelerini kullandı.


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