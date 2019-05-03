Haberler Web TV Son dakika… Bakan Akar net konuştu: Birbirlerini etkilemeyecekler

Son dakika… Bakan Akar net konuştu: Birbirlerini etkilemeyecekler

03.05.2019 13:09

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu. Akar, “F-35’ler ile S-400’ler birbirlerini etkilemeyecek” dedi.


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