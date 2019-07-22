Haberler Web TV Son dakika... Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti

Son dakika... Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti

22.07.2019 22:24

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Bakan Hulusi Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul ettiği bildirildi. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Akar tarafından ABD'li üst düzey yetkililerin terör örgütü elebaşları ile Suriye'de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi." denildi.


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