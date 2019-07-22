Son dakika... Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti 22.07.2019 22:24

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Bakan Hulusi Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul ettiği bildirildi. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Akar tarafından ABD'li üst düzey yetkililerin terör örgütü elebaşları ile Suriye'de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi." denildi.