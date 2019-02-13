Haberler Web TV Son dakika: Bahçelievler’de 7 katlı bir bina boşaltıldı

Son dakika: Bahçelievler’de 7 katlı bir bina boşaltıldı

13.02.2019 12:39

İstanbul Bahçelievler'de yapılan incelemede risk taşıdığı belirlenen 7 katlı bina dün akşam boşaltıldı. 24 daireden oluşan ve 45 yıl önce inşa edilen bina belediye ekiplerince mühürlendi.


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