Son dakika: Bahçeli'den Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliye kararına ve Bülent Arınç'ın KHK çıkışına tepki! 05.11.2019 14:54

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliye kararıyla ilgili açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Yargı kararları millet vicdanı ile çelişmektedir. Adı geçenlerin Türkiye aleyhine çalıştıkları biliniyor." dedi. Bahçeli "KHK faciadır değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir." diyerek Bülent Arınç'a çok sert çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmelere yönelik yazılı açıklama yaptı. Bülent Arınç'ın "KHK faciadır" sözlerine tepki gösteren Bahçeli şunları kaydetti:

ARINÇ'IN KHK ÇIKIŞI

"FETÖ'yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, 'KHK faciadır' değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir. Bu gidişle 15 Temmuz'un üzeri adeta küllenecek, sıradan bir gün olarak kalmasına hizmet edilecektir. Buna da hiç kimsenin hakkı olmadığı meydandadır. FETÖ'nün medya yapılanmasıyla ilgili davada görüldüğü üzere, FETÖ'cüleri masum gösterme kepazeliği yaygınlaşarak sürerse 15 Temmuz sadece bir ayın günü, 15 Temmuz şehitleri de seneden seneye hatırlanan ve hakları gasp edilmiş gerçek mağdurlar olarak anılacaktır."

ALTAN VE ILICAK'IN TAHLİYESİ

FETÖ davalarındaki tahliye kararlarıyla ilgili açıklama yapan Bahçeli "Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir. FETÖ'yle irtibat ve iltisakı bilinmesine rağmen, arkası olan, destekçileri bulunan, bürokratik ve siyasi imtiyazlarla zırha büründürülen kişilerle ilgili hukuki süreçlerin tavsaması, hatta savsaklanması ciddi bir sorun olarak karşımızdadır" dedi.

ABD'NİN SKANDAL RAPORU

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2018 yılına dair hazırladığı 'Terörizm Raporu'na tepki gösteren Bahçeli, "Raporda YPG ve PYD'yle birlikte FETÖ'den hiç bahsedilmemesi; hatta terörist başı Gülen'in 'Sürgünde bir din adamı' olarak takdimi skandal olmasının ötesinde, melanet bir projenin varlığına işarettir" ifadelerini kullandı.