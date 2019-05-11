Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganının yanlış olduğunu söyleyen MHP lideri Bahçeli, seçimle ilgili paylaşım yapan sanatçılara tepki gösterdi. Bahçeli, "Her şey çok güzel olacak' diyen bir eski cumhurbaşkanı var, FETÖ'cüler, PKK'lılar var. Slogan çok yanlış.'' dedi.
Son dakika: Bahçeli'den İmamoğlu'na slogan tepkisi: 'Her şey çok güzel olacak' diyen FETÖ'cüler, PKK'lılar var!11.05.2019 13:25
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